В мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе.
В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов,
Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров ещё не получил официальное подтверждение своего заболевания, но уже подвергся преследованиям со стороны пользователей Интернета, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен