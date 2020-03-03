https://static.news.ru/photo/ded69928-5d2b-11ea-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе.

В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, сообщает «Чемпионат».

Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров ещё не получил официальное подтверждение своего заболевания, но уже подвергся преследованиям со стороны пользователей Интернета, ранее писал NEWS.ru.