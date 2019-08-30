https://static.news.ru/photo/bbf94326-cb43-11e9-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Роман Богатов Фото: boec56.ru

Чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Роман Богатов (9-0) успешно защитил свой титул в бою с французом Микаэлем Лебу (19-10-2) на турнире в Оренбурге.

Богатов владел преимуществом в стойке на протяжении всего боя, успешно переводил поединок в партер и во втором раунде был близок к завершению боя удушающим приёмом. В итоге Лебу отказался выходить на четвёртый раунд из-за травмы.

После второй успешной защиты пояса Богатов имеет право на переход в UFC и намерен продолжить карьеру в лучшей лиге мира.

В соглавном бою вечера киргизский боец Бусурманкул Абдибаит победил решением большинства судей опытного украинца Андрея Лежнева.

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