Хакеры Killnet вывели из строя японскую соцсеть Mixi за поддержку Украины

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Mixi — самая популярная социальная сеть Японии

Российская хакерская группировка Killnet вывела из строя одну из популярнейших в Японии соцсетей Mixi, сообщили в своем Telegram-канале представители объединения. Killnet опубликовала скриншот главной страницы Mixi, согласно которому при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке.

Это крупнейшая <...> в Японии социальная сеть, число пользователей в которой по состоянию на сентябрь 2012 года превышает 26 млн человек, — сказано в сообщении хакеров.

Издание Mash заявило, что Killnet атаковали японскую соцсеть из-за поддержки страной Украины и спора с Россией о принадлежности Курильских островов. До этого хакерам удалось вывести из строя электронное правительство Японии, главный налоговый портал страны и национальную платежную систему JCB.

Ранее хакеры Killnet отомстили эстонским властям за демонтированный в Нарве T-34, совершив атаку на 207 интернет-ресурсов прибалтийского государства. Взломам подверглись крупнейшие банки и платежные системы, услуги для дома, сервисы здравоохранения и образования, а также публичные службы.

До этого Killnet опубликовали данные внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые на Украину.