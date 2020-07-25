Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом

https://static.news.ru/photo/de3e4e6c-cf1c-11ea-8216-fa163e074e61_660.jpg Фото: NAM PHONG

По предварительным данным, не менее 13 человек погибли в воскресенье в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь центральной части Вьетнама. Девять человек скончались на месте, четыре — чуть позже, в больнице.

Как сообщила газета «Туой че», автобус, в котором находились порядка 40 пассажиров, опрокинулся в кювет. 27 пострадавших были госпитализированы. По сведениям издания, автобус перевозил группу 45-47-летних людей, направлявшихся на встречу выпускников. На месте происшествия работают более 100 специалистов экстренных и медицинских служб. Правоохранители выясняют причины аварии.

Как писал NEWS.ru, автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие — мужчины в возрасте 52, 54 и 31 года. По данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 (18:30 мск) 25 июля. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Травмы в результате получили водители автобуса и микроавтобуса, а также пассажир рейсового автобуса.