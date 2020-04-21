В городе Прохладный в КБР устроили массовый субботник в разгар пандемии

https://static.news.ru/photo/3a7c3f22-83aa-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vprohepoimut/vk.com

В Кабардино-Балкарии в городе Прохладном людей вывели на субботник, несмотря на рекомендации оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию. Работы по благоустройству местная администрация не прекратила вопреки продлению режима самоизоляции до 30 апреля.

Видео с субботника, на котором видно, как сотни работников убирают территорию вдоль дорог, появилось в Сети.

Самоизоляция у нас, а тут толпы людей контактируют, — сообщает голос за кадром.

В местной администрации сообщили, что субботник проводится вторую неделю подряд. Там отметили, что все участники акции — сотрудники муниципальной организации, которая отвечает за благоустройство города.

Если не выбрасывать мусор и не проводить такую работу, то весь город превратится сами понимаете во что, — подчеркнули в администрации.

Ранее NEWS.ru писал, что oбщегородские субботники, намеченные в Москве на 11 и 25 апреля, отменены из-за пандемии коронавируса. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, порядок на улицах и во дворах будут наводить сотрудники коммунальных служб.