В Москве из-за коронавируса отменили субботники

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Общегородские субботники, намеченные в Москве на 11 и 25 апреля, отменены из-за пандемии коронавируса. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, порядок на улицах и во дворах будут наводить сотрудники коммунальных служб.

Традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб, — сообщил ТАСС Бирюков.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы заявили, что столица готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Однако на сегодняшний день её внедрение не требуется. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно.

В Москве контролем за соблюдением режима самоизоляции занялись правоохранительные органы. Нарушителям карантина грозит штраф до 50 тысяч рублей или уголовная ответственность, если их действия приведут к летальным исходам.