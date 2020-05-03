Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейского в Москве

https://static.news.ru/photo/ddec3e8c-8d2d-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о нападении на полицейского в Москве. Как сообщили в ведомстве, он поручил тщательно изучить видеозаписи инцидента.

Председателем Следственного комитета РФ перед следователями поставлена задача — принципиально реагировать на факты противоправных действий в отношении сотрудников полиции, — говорится на сайте СК.

Полицейский остановил мужчину около жилого дома по улице Вешняковская. Прохожий начал вести себя агрессивно и стал размахивать руками. Спустя несколько минут он напал на сотрудника правоохранительных органов. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ). Отмечается, что на допросе мужчина полностью признал вину.

Ранее NEWS.ru писал, что житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки.