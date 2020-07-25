ХК «Северсталь» объявил о девяти заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/989f4d44-cddb-11ea-abaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcseverstal/vk.com

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» заявил о девяти заболевших коронавирусом игроках. Сообщение об этом появилось на официальной странице команды во «ВКонтакте».

Диагноз у хоккеистов подтвердился после того, как всех спортсменов, тренеров и сотрудников команды протестировали на COVID-19.

Все заболевшие находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце, — сказано в заявлении.

При этом в четверг, 23 июля, из-за заражения коронавирусом шести хоккеистов и одного сотрудника московского «Спартака» был досрочно прекращён тренировочный сбор команды в Новогорске.

Первая же неделя официальной предсезонной подготовки в Континентальной хоккейной лиге принесла несколько тревожных новостей о случаях массового инфицирования в клубах КХЛ. NEWS.ru рассказывает об этих случаях и опасается, что старт очередного, 13-го сезона лиги может оказаться под большим вопросом, если наметившаяся тенденция распространения вируса затронет и другие клубы.

