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Медики посоветовали россиянам лечить остеохондроз водкой. Однако, этот крепкий алкоголь ни в коем случае не надо употреблять внутрь в лечебных целях, а следует делать водочные компрессы для снятия отёков и согревания больной области.

Для приготовления компресса водку необходимо смешать с мёдом, нанести получившийся состав на больное место и укутать его целлофановыми пакетами и теплыми платками. Снять повязку можно не ранее чем через два часа.

Остеохондроз проявляется сильными болями в спине и в шее. Кроме того, болезненность может распространиться на плечи и руки. Заболевание возникает при стирании дисков между позвонками и провоцируется сидячим образом жизни и неправильным питанием.

Отмечается, что людям, страдающим остеохондрозом, категорически противопоказаны спиртные напитки и табак, сообщает «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что международная группа учёных доказала смертельную опасность так называемой позы дачника — когда человек сидит на корточках или сильно согнув спину, наклоняет голову. Проведённые исследования показали, что долгое пребывание в таком положении вызывает нарушение кровотока, что в конечном итоге может привести к инсульту или сердечному приступу.