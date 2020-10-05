Роспотребнадзор дал совет по правильному выбору антисептика от коронавируса

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Как
Эффективный антисептик должен иметь широкий спектр действия — уничтожать и бактерии, и вирусы. Также нужно уметь правильно обрабатывать руки, в том числе между пальцами и сами кончики пальцев. Втирать средство необходимо до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
Кроме того, в инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности смешивания средств для дезинфекции. Специалисты рекомендуют внимательно изучить этикетку дезинфицирующего средства, защищать при его использовании руки и глаза, а также не смешивать «химию». Дело в том, что смешивание разных средств может вызвать химические реакции вплоть до опасных, писал NEWS.ru.
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