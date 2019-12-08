https://static.news.ru/photo/009079a8-19b1-11ea-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что дневная норма для мужчин старше 60 лет не должна превышать 2,3 тысячи ккал, а для женщин — 2 тысячи.

В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло. Также следует употреблять в пищу зелень, овощи и фрукты. Особое внимание специалисты советуют уделять «бездефицитному поступлению» витаминов-антиоксидантов: С, Е, А, а также витаминов В12, фолата, В6.

При этом режим питания желательно строить исходя из четырёх- или пятиразового дробного питания без больших перерывов в приёме пищи. У лиц пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, необходимо применять диеты, назначенные врачом.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские учёные, основываясь на обследовании около двух десятков участников эксперимента, заявили об эффективности диеты, предусматривающей приём пищи в 10-часовом интервале и голодание в последующие 14 часов. Однако российские диетологи такой метод назвали опасным для здоровья.