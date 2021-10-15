Мясников рассказал об опасном последствии приёма витамина С

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Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России подал заявку на регистрацию препарата от коронавируса «МИР-19». Это следует из данных реестра Минздрава. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, поэтому полностью безопасен.

Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — «Мир-19». Международное непантованное наименование — синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), — говорится в реестре. Препарат предназначен для...