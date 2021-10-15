Мясников рассказал об опасном последствии приёма витамина С
Александр Чеков
Александр Чеков
20:18, 15 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Витамин C в таблетках увеличивает риск образования камней в почках. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Он рассказал, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах, например, цитрусовых.
Если принимаете витамин С так (в таблетках), он может усилить камнеобразование, — заявил он.
С ним согласен принявший участие в передаче доктор медицинских наук Алексей Соболев.
Хочу подчеркнуть, что синтетические витамины усваиваются по статистике в организме только на десять процентов, поэтому более рационально принимать их в пищевых продуктах, — резюмировал он.
Ранее доктор Александр Мясников развеял популярный миф о том, что синтетические витамины эффективнее натуральных. Принято считать, что лучше принимать синтетический аналог, так как нет возможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов. По словам медика, сейчас выяснилось, что это не так, поскольку синтетические витамины по-другому всасываются организмом, «не оставляя там следа».