Диетолог рассказал, как россиянам контролировать свой вес

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с NEWS.ru рассказал, какие продукты помогут россиянам контролировать свой вес и каких блюд следует есть поменьше, чтобы не набрать лишние килограммы. По словам специалиста, помимо правильного питания, также необходимо больше двигаться и лучше спать.

Есть продукты, которых надо есть поменьше, и продукты — которых надо есть побольше. Причём это так и надо понимать, потому что попытки не есть те продукты, которые надо есть поменьше, — большинство людей и подводят. Они изо всех сил держатся, потом едят много, происходят срывы такие, и это нехорошо, — сказал он.

Как отметил Гинзбург, меньше всего нужно употреблять несколько групп продуктов. В первую группу входят сахаросодержащие виды продуктов и так называемые быстрые углеводы. Вторая группа — это жирное мясо, животные жиры, а также пальмовое масло, выпечка и картофельные чипсы.

Всего остального можно есть побольше. Сюда попадают у нас крупы типа гречки и овсянки, зелень, овощи и фрукты, орехи. Сюда попадает рыба, кисломолочные продукты. Но, например, сметана тоже кисломолочный продукт, и тут её надо выбирать не самую жирную. Ну и, конечно, надо больше двигаться и спать лучше, — посоветовал диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что если человек не страдает от ожирения или серьёзных проблем с лишним весом, то к лету он может похудеть примерно на восемь килограммов, если будет придерживаться правильного питания. В первую очередь, по её словам, надо отказаться от сахара.