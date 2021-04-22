Пользователи флагмана Xiaomi столкнулись с критическим дефектом

Флагманский китайский смартфон Xiaomi Mi 11 начал выходить из строя. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в социальной сети Weibo.
Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.
Некоторые авторы в своих сообщениях уточняли, что перед поломкой телефон перегревался уже спустя 10 минут после запуска игр. Они предположили, что проблема связана с охлаждением процессора Snapdragon 888, который разогревается сильнее, чем обещал разработчик.
При этом производитель до сих пор никак не прокомментировал информацию об этом,
Xiaomi Mi 11 презентовали зимой 2021 года. С тех пор он обрёл большую популярность в Китае — всего за 21 день было куплено больше миллиона устройств. При этом в других странах он пока не продаётся.
Накануне компания Xiaomi объявила о создании дочернего предприятия по производству электромобилей. За 10 лет в компанию планируется инвестировать $10 млрд.
Дочерняя компания будет на 100% принадлежать IT-гиганту, её возглавит основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь. На первом этапе в новый бизнес планируется инвестировать около 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд), в течение 10 лет общий объём вложений составит $10 млрд. Компания намерена предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире «мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте».