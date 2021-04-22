Пользователи флагмана Xiaomi столкнулись с критическим дефектом

https://static.news.ru/photo/778c8950-a3a5-11eb-907c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/xiaomi

Флагманский китайский смартфон Xiaomi Mi 11 начал выходить из строя. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в социальной сети Weibo.

Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.

Некоторые авторы в своих сообщениях уточняли, что перед поломкой телефон перегревался уже спустя 10 минут после запуска игр. Они предположили, что проблема связана с охлаждением процессора Snapdragon 888, который разогревается сильнее, чем обещал разработчик.

При этом производитель до сих пор никак не прокомментировал информацию об этом, пишет Gizmochina.

Xiaomi Mi 11 презентовали зимой 2021 года. С тех пор он обрёл большую популярность в Китае — всего за 21 день было куплено больше миллиона устройств. При этом в других странах он пока не продаётся.

Накануне компания Xiaomi объявила о создании дочернего предприятия по производству электромобилей. За 10 лет в компанию планируется инвестировать $10 млрд.

Дочерняя компания будет на 100% принадлежать IT-гиганту, её возглавит основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь. На первом этапе в новый бизнес планируется инвестировать около 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд), в течение 10 лет общий объём вложений составит $10 млрд. Компания намерена предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире «мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте».