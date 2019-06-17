https://static.news.ru/photo/3e57b606-9113-11e9-8fe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии со счётом 2:0 в первом матче Кубка Америки.

Даже сборная Тонга (занимает 206-е место в рейтинге ФИФА. — Ред.) смогла бы одолеть вас. Что значат бело-голубые цвета национальной футболки сейчас? — цитирует его TyC Sports.

Диего Марадона является чемпионом мира в составе сборной Аргентины 1986 года.

Аргентинский нападающий Лионель Месси может объявить о завершении карьеры в составе национальной команды после Кубка Америки — 2019, ранее писал News.ru.