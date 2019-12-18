https://static.news.ru/photo/65a95ac0-2196-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Фото: via imago-images.de/Global Look Press

Сербский футбольный клуб «Партизан» примет участие в международном межсезонном товарищеском турнире в Катаре — Кубке Париматч Премьер, организованном телеканалом «Матч Премьер».

«Партизан» является восьмикратным чемпионом Сербии. Также в турнире примут участие российские клубы «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», сообщает пресс-служба телеканала.

Турнир пройдёт в Дохе с 1 по 9 февраля. Команды сыграют друг с другом по одному разу. В матче открытия московский «Локомотив» встретится с «Партизаном».

Победителем первого турнира под эгидой «Матч Премьер» в январе 2019 года в Катаре стал московский «Спартак», аналогичный турнир в Австрии выиграл «Краснодар».

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) установила, что судья матча между «Краснодаром» и московским ЦСКА совершил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев, писал NEWS.ru.