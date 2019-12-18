https://static.news.ru/photo/e8a40356-2184-11ea-8144-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) установила, что судья матча между «Краснодаром» и московским ЦСКА совершил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев.

Спорным эпизодом оказалась борьба на 33-й минуте встречи в штрафной «Краснодара» между защитником команды-хозяев Александром Мартыновичем и нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

Также комиссия отметила ещё одну ошибку арбитра Василия Казарцева, который ошибочно показал жёлтую карточку Чалову, сообщает пресс-служба РФС.

Помимо этого, комиссия приняла решение, что арбитр Игорь Панин должен был вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву в матче против «Крыльев Советов».

Все рассмотренные эпизоды будут учтены при формировании программ обучения арбитров и итоговой аттестации спортивных судей в сезоне-2019/20.

Ранее КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал NEWS.ru.