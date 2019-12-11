https://static.news.ru/photo/c9bcaa88-1c0c-11ea-9845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Спартак» оштрафован за пиротехнику на 130 тысяч рублей, за несогласованные баннеры — на 100 тысяч, за баннеры с оскорблениями и нецензурной лексикой — на 200 тысяч, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений — на 100 тысяч, сообщает пресс-служба РФС.

Помимо этого, «Ростов» был оштрафован на 85 тысяч за несогласованный баннер и скандирование болельщиками нецензурных выражений. Московское «Динамо» заплатит 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на матче с петербургским «Зенитом» (0:3).

Ранее фанаты «Спартака» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов. Также болельщики развесили различные баннеры, среди которых «Фанатизм не преступление», «Контракт Дзюбы = 15 суток», а также «Запашный — корм для энергичных кошек», писал NEWS.ru.