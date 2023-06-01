Против «Севильи» нет приема: Моуринью впервые проиграл в финале Еврокубка Испанцы победили «Рому» в серии пенальти и подняли кубок Лиги Европы

Фото: Davide Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанская «Севилья» обыграла «Рому» Жозе Моуринью по пенальти в финале Лиги Европы. Испанцы провели неудачный сезон в чемпионате страны (11-е место за тур до финиша), но в седьмой раз за последние 17 лет взяли титул. NEWS.ru рассказывает об остросюжетном матче и связанных с ним любопытных фактах.

В первом тайме голом отметился Пауло Дибала

Форвард «Ромы» на 35-й минуте матча воспользовался проникающим пасом Джанлуки Манчини, ворвался в штрафную и вторым касанием четко пробил мимо вратаря. Гол выглядел логичным, так как итальянцы в начале матча владели игровым преимуществом и до взятия ворот создали стопроцентный момент.

Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency Пауло Дибала (21, «Рома») и Неманья Гудель (6, «Севилья») во время финала Лиги Европы УЕФА 2023 года между «Севильей» и «Ромой»

«Севилья» перехватила инициативу в концовке первого тайма и смогла создать несколько опасных моментов. Самый реальный шанс был у хавбека испанцев Ивана Ракитича. Хорватский полузащитник приложился по мячу с левой ноги из-за пределов штрафной, но попал в штангу.

Испанцы ушли от поражения во втором тайме

Во втором тайме «Севилья» продолжила атаковать и на 55-й минуте смогла сравнять счет. Капитан команды Хесус Навас сделал сильный прострел с правого фланга, а Манчини не смог подстроиться под мяч и бедром внес его в собственные ворота. В оставшееся время у обеих команд были шансы вырвать победу, однако игра перешла в овертайм.

В дополнительное время игроки часто нарушали правила и апеллировали к арбитру. Победителя определила серия пенальти. Точнее оказались испанцы, а главным героем стал вратарь «Севильи» Яссин Буну, который отразил два удара.

На кону стояло больше €50 млн

За участие в финале Лиги Европы «Севилья» и «Рома» заработали по €4,6 млн. Испанцам дополнительно поступило еще €4 млн. В следующем сезоне «Севилья» заработает больше. Дело в том, что выигрыш Лиги Европы дает право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. В национальных чемпионатах ни «Рома», ни «Севилья» завоевать путевки не смогли. Победа в Лиге Европы была для них последним шансом попасть в главный европейский командный турнир.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Pres Лукас Окампос из «Севильи» и Роджер Ибаньес из «Ромы» сражаются за мяч во время финального матча Лиги Европы УЕФА между «Севильей» и «Ромой»

В Лиге чемпионов команды из ведущих европейских чемпионатов зарабатывают отличные деньги. По оценкам Forbes, «Севилья» в следующем сезоне гарантированно получит от УЕФА около €48 млн — даже если проиграет все шесть матчей на групповом этапе. За каждую ничью и победу предусмотрены дополнительные выплаты. Не стоит забывать и о гарантированных €3,5 млн за участие в Суперкубке УЕФА.

Моуриньо до этого матча не проиграл ни одного еврокубкового финала

Нужно отдать должное способности главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью выигрывать решающие матчи в еврокубках. До игры с «Севильей» тренер пять раз выступал с разными командами в финалах европейских турниров и всегда брал титул. Под руководством Моуриньо «Порту» выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, «Интер» первенствовал в главном клубном турнире, МЮ брал Лигу Европы, а «Рома» в прошлом сезоне стала первой в Лиге Конференций. Таким образом, в коллекции Жозе есть победы во всех еврокубках. Теперь коллекция пополнилась одним поражением.

У «Севильи» был ответ на эту сумасшедшую статистику — испанская команда до сегодняшнего дня шесть раз выиграла Лигу Европы (до 2009 года называлась Кубком УЕФА). Все победы уложились в последние 17 лет, «Севилья» ни разу не уступала в финале. «Рома» же никогда не побеждала в Лиге Европы. На ее счету лишь один проигранный финал в 1991 году.

Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу обновил собственный рекорд

Португальский голкипер еще 12 мая в первом полуфинальном матче против «Байера» официально стал самым опытным игроком в истории Лиги Европы. Тот матч был для него 67-м в рамках турнира (считались встречи с 2009 года, после переименования турнира). Патрисиу удалось перекрыть рекорд защитника «Црвены Звезды» Александра Драговича, который составлял 66 игр.

В финале с «Севильей» португалец снова появился на поле в стартовом составе «Ромы» и еще раз обновил собственный рекорд, который теперь составляет 69 матчей.

Будапешт впервые в истории принял финал мужского клубного турнира УЕФА

Решающий матч Лиги Европы в этом сезоне прошел на 65-тысячной «Пушкаш Арене», открытой в 2019 году и названной в честь легендарного форварда сборной Венгрии Ференца Пушкаша. До этого матча Будапешт в сезоне-2018/2019 принимал решающий матч женской Лиги чемпионов между «Лоном» и «Барселоной». Встречу такого статуса в мужских соревнованиях город увидел впервые, впрочем, в 2020-м на «Пушкаш Арене» состоялась игра за Суперкубок УЕФА, в которой «Севилья» уступила «Баварии» (1:2).

Фото: Davide Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Будапешт, Венгрия, «Рома» — «Севилья» — финал Лиги Европы УЕФА 2022/2023

В продажу на нынешний финал поступила 61 тысяча билетов, все они были раскуплены. Внушительное численное преимущество было у болельщиков «Ромы». Фанаты «Севильи» находились в меньшинстве, но постарались обеспечить любимой команде мощную шумовую поддержку. Их старания окупились по полной.

Фото: IMAGO/Anca Tepei/Global Look Press Встреча «Севильи» и «Ромы» прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» Фото: IMAGO/Anca Tepei/Global Look Press Встреча «Севильи» и «Ромы» прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Игроки «Севильи» в финале Лиги Европы Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Игроки «Севильи» в финале Лиги Европы Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Игроки «Ромы» в финале Лиги Европы Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Игроки «Ромы» в финале Лиги Европы Фото: IMAGO/Anca Tepei/Global Look Press Болельщики финала Лиги Европы Фото: IMAGO/Anca Tepei/Global Look Press Болельщики финала Лиги Европы Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press Финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press Финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» Фото: IMAGO/David Klein/Global 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Press Agency/Global Look Press Финал Лиги Европы УЕФА 2022/2023, стадион «Пушкаш Арена» Фото: Davide Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Финал Лиги Европы УЕФА 2022/2023, стадион «Пушкаш Арена» Фото: Davide Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Финал Лиги Европы УЕФА 2022/2023, стадион «Пушкаш Арена»

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