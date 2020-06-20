«Динамо» село на карантин перед игрой с «Краснодаром»  

https://static.news.ru/photo/6123c0ca-a4f1-11e9-986f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Весь состав московского «Динамо» оказался на карантине после обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

По информации издания, команду изолировали 20 июня — после выявления заражённого игрока.

21 июня «Динамо» должно сыграть первый матч после перерыва в Российской премьер-лиге. Москвичам нужно было вылететь в Краснодар.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.