Во Франции начались перебои с горчицей из-за конфликта на Украине BFMTV: Конфликт на Украине привел к нехватке горчицы во Франции

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Рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине, сообщает телеканал BFMTV. Хозяева ресторанов жалуются, что скоро будут вынуждены заменить её на кетчуп и майонез.

В последние месяцы цена горчицы во Фрaнции выросла не менее чем на 9%. Основной причиной называют прошлогоднюю жару, которая «сожгла» урожай горчицы в Канаде – еe главного мирового производителя. Вторыми и третьими экcпортерами сырья для горчицы выступали Россия и Украина. Сейчас экспорт из этих стран приостановлен из-за логистических проблем.