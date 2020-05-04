В Латвии предложили переименовать улицу у посольства РФ в честь Немцова

https://static.news.ru/photo/b1a3ae26-8e0b-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: RUSEMBAS/facebook.com

Сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где расположено посольство России, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова начался на латвийском портале инициатив Manabalss.lv.

Автор петиции заявил, что власти и народ Латвии должны показать, что не готовы мириться с политическими убийствами в соседней стране и будут бороться за права человека.

Латвия продемонстрирует свою политическую позицию в отношении того, что происходит в соседней стране, — цитирует организатора сбора подписей издание BB.lv.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году площадь Немцова появилась у посольства России в Чехии. Вскоре российские дипломаты перенесли приёмную и официальный адрес представительства РФ в соседнее здание.

Немцова убили в 2015 году в центре Москвы. Суд признал виновными нескольких человек, связанных с высокопоставленными чеченскими чиновниками и силовиками. Организаторы убийства до сих пор не названы.