В Испании за сутки умерло минимальное с 17 марта число пациентов с COVID-19

Жертвами новой коронавирусной инфекции за сутки стали по меньшей мере 164 жителя Испании. Этот показатель стал самым низким с 17 марта.
Самое большое число смертей от коронавируса было зафиксировано в королевстве 1 апреля. Тогда за сутки скончались 950 пациентов.
Всего с начала пандемии на испанской территории число летальных исходов достигло 25 264, пишет газета
К 3 мая в мире COVID-19 заразились более 3,4 млн. Жертвами нового коронавируса стали более 243 тыс., а более чем миллиону человек удалось справиться с болезнью.
Сейчас в России подтверждены 134 686 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 10 633. Победить COVID-19 удалось 16 639 пациентам. Выписались за сутки ещё 1626. Жертвами заболевания стали 1280 человек. 58 скончались за прошедшие сутки.
В Москве, где наибольшее число заболевших коронавирусом, сейчас подтверждены 68 606 случаев. Число заразившихся увеличилось на 5948 за последние сутки. 7029 выздоровели, 729 умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее в Испании власти обязали носить маски в общественном транспорте.
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