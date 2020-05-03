В Испании за сутки умерло минимальное с 17 марта число пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/afc57278-8d21-11ea-9586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами новой коронавирусной инфекции за сутки стали по меньшей мере 164 жителя Испании. Этот показатель стал самым низким с 17 марта.

Самое большое число смертей от коронавируса было зафиксировано в королевстве 1 апреля. Тогда за сутки скончались 950 пациентов.

Всего с начала пандемии на испанской территории число летальных исходов достигло 25 264, пишет газета ABC .

К 3 мая в мире COVID-19 заразились более 3,4 млн. Жертвами нового коронавируса стали более 243 тыс., а более чем миллиону человек удалось справиться с болезнью.

Сейчас в России подтверждены 134 686 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 10 633. Победить COVID-19 удалось 16 639 пациентам. Выписались за сутки ещё 1626. Жертвами заболевания стали 1280 человек. 58 скончались за прошедшие сутки.

В Москве, где наибольшее число заболевших коронавирусом, сейчас подтверждены 68 606 случаев. Число заразившихся увеличилось на 5948 за последние сутки. 7029 выздоровели, 729 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее в Испании власти обязали носить маски в общественном транспорте.