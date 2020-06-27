Украинцы не поняли связь шумеров с конституцией Украины

https://static.news.ru/photo/b84665ca-b9ad-11ea-8c81-fa163e074e61_660.jpg «Простая конституция» Фото: facebook.com/president.gov.ua

Офис президента Украины опубликовал в социальной сети Facebook конституцию страны для детей под названием «Простая конституция». Пост приурочен ко дню украинской конституции, который отмечается 28 июня.

Предполагается, что книга обучит основному закону Украины самых маленьких граждан страны.

Однако украинские пользователи социальной сети высмеяли исполнение и содержание книги. Дело в том, что иллюстрации выполнены в своеобразном стиле, на страницах книги присутствует английский язык, а на одной из страниц и вовсе упоминаются шумеры.

В книге есть надпись «Шумеры, гоу в государства, я создал» (в оригинале: «Шумери, гоу в державу, я сторив»). Украинцы озадачились этой фразой.

Немного не поняла, о чём это. Как объяснить ребёнку связь этой фразы с конституцией Украины? — спросила Виктория Дегтяр.

Пользователь Валентин Румянцев отметил, что «уличным выражениям» не место в конституции страны, даже для детей.

Что означает «Шумеры, гоу в государство, я создал?» — уточнил Алексей Орлов.

Помимо этой фразы к книге возникло очень много претензий.

С какой целью её создавали? Это подобие демонических рисунков. Такую вещь не могу назвать книгой. Это дно дна. Кто художник? Полная деградация! — отметила украинская художница Лора Селиванова.

Пользователь Юрий Ковырев озадачился обложкой книги. Среди прочего, он отметил, что на обложке с «конституцией» перевёрнутый флаг Украины, мужчины с накрашенными губами, а также лох-несское чудовище.

Некоторые пользователи отметили, что эту книгу нужно в первую очередь прочитать самому президенту Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», доктор юридических наук Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении конституции страны. Он разобрал по пунктам нарушения и по каким статьям они были совершены, а также посоветовал Владимиру Зеленскому и другим «новым лицам власти» ознакомиться с законом страны.