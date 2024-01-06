Шольца вынуждают согласиться поставить ракеты Taurus Киеву Rheinische Post: политики ФРГ давят на Шольца для поставок ракет Taurus Киеву

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Ракета Taurus

Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи Киеву крылатых ракет Taurus усиливается, в том числе внутри правящей в Германии коалиции, сообщает газета Rheinische Post. Отмечается, что политики обвиняют канцлера в излишней сдержанности.

Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. Самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [ВСУ] целей на российской территории. Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства, — заявила эксперт по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в бундестаге Сара Нанни.

Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». По его мнению, Москва «считает себя сильнее из-за слабости Запада».

Taurus важны, поскольку эта система эффективна, и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования [ВС РФ], находящиеся далеко за линией фронта, — отметил он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что Европа не передаст ВСУ ракеты Taurus, чтобы те не начали массово применять их в зоне СВО. По его словам, на данный момент у украинских войск нет самолетов-носителей для этих крылатых ракет. Военный эксперт считает, что в случае передачи Taurus ВСУ попытаются наносить точечные удары по гражданской инфраструктуре России с целью совершить очередной террористический акт. Однако российская система противовоздушной обороны сможет уничтожить ракеты, отметил эксперт.

До этого депутаты бундестага призвали власти ФРГ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для защиты от атак ВС России. По их словам, глава Минобороны Германии Борис Писториус должен убедить Олафа Шольца в необходимости такого шага.