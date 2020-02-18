https://static.news.ru/photo/41a3e7ee-52dd-11ea-bf3b-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Российский художник-акционист Пётр Павленский сообщил, что французская полиция провела обыски по адресам, где его можно было найти, и изъяла всю его технику. Гражданину РФ и его подруге Александре де Таддео предъявили обвинения по делу о публикации компрометирующих материалов и отпустили из-под стражи.
Спасибо всем, кто поддержал нас в этот момент. Это не конец, а только начало, — написал Павленский в посте в Facebook.
За нарушение неприкосновенности частной жизни художник и де Таддео будут находиться под судебным надзором.
Петра Павленского подозревают во вмешательстве в личную жизни экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво. По версии следствия, политик отправил свои интимные видео подруге художника Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть. Ответственность за это на себя взял Павленский. После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов, писал NEWS.ru.