Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о том, что позиция польского правительства по вопросам Второй мировой войны вызывает у него только недоумение. Он сообщил, что власти Польши бестактны и должны помнить о чувстве благодарности.

Вообще есть такое понятие, как чувство благодарности <...> Польшу освобождала советская армия, и освобождала она её вместе с Армией Людовой. Когда сегодня в Польше говорят о том, что одна оккупация...