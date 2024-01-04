На Украине потеряли танки Abrams: новости СВО на утро 4 января Кулеба: у Киева нет запасного плана на случай дефицита военной помощи

Фото: defense.gov

Танк Abrams

С момента прибытия на Украину танки Abrams будто исчезли, сообщил журнал Forbes. Аналитики отметили, что они нигде не были замечены, неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.

По словам авторов материала, прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как западные эксперты видели какие-либо доказательства существования бронетехники. Они добавили, что Киев должен заняться усилением брони этих танков, где бы они ни были. Только так они смогут противостоять атакам российских дронов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО вечером 3 января, читайте в материале NEWS.ru.

Медведев выругался из-за реакции МИД Франции на атаку Белгорода

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал официальную оценку МИД Франции атаки ВСУ на Белгород. В министерстве заявили, что удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса можно рассматривать как «право на самооборону» в соответствии со ст. 51 Устава ООН. В ответ Медведев сказал, что в России никогда не любили французов. Также он назвал французов «лягушатниками» и «мразями».

В Британии предрекли Украине тяжелую зиму из-за наступления России

Растущие военные возможности России сделают 2024 год крайне сложным для Киева, написал колумнист портала UnHerd Арис Руссинос. По его мнению, Россия укрепила свои атакующие возможности и находится в периоде экономического подъема. Руссинос добавил, что ожидания Киевом помощи со стороны Запада в увеличении производства боеприпасов оказались обманутыми. Он предупредил, что щедрые поставки вооружений для Вооруженных сил Украины больше вряд ли возобновятся. Теперь Украина находится в опасном положении: для поддержания обороны ей придется мобилизовать полмиллиона человек, считает бывший военный корреспондент.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Кулеба: у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи Запада

У Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане А. Таким образом он ответил на вопрос по поводу действий Киева в случае, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы.

В Киеве сообщили о созыве чрезвычайного заседания с НАТО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о проведении чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО в связи с обстрелами. Он отметил, что Альянс поддержал запрос Украины. Одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны Киева.

На Украине предложили устроить лотерею с мобилизацией

Мобилизация украинцев в ряды ВСУ может проводиться с помощью жеребьевки или лотереи, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Политик предложил использовать метод случайных чисел. Милованов отметил, что эту идею поддерживает большинство его подписчиков. Они уверены, что это единственно правильный подход к мобилизации, пояснил бывший министр.

В США оценили приказ ВСУ держать оборону

Приказ держать любой ценой оборону, который Киев дал военнослужащим Вооруженных сил Украины, является невыполнимым, заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, все это обернется большими потерями, поскольку на передовой нельзя даже высунуть голову из окопа. Макгрегор добавил, что украинские войска ничего не могут противопоставить круглосуточной работе российской артиллерии.

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 248 солдат

С подконтрольной Киеву территории на родину возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ. Военнослужащих доставили в Россию самолетами военно-транспортной авиации ВКС. Впереди их ждёт лечение и реабилитация.

Фото: МО РФ Российские военные, возвращенные из украинского плена

В Белгороде эвакуируют сотни человек из-за неразорвавшегося снаряда

В Белгороде эвакуируют около 600 человек из-за обнаружения на одной из улиц неразорвавшегося снаряда, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, людей доставят в пункты временного размещения, где они будут обеспечены горячим питанием и чаем. Он уточнил, что эвакуация проводится из-за снаряда, найденного на Красноармейской улице. Гладков добавил, что на время отсутствия жильцов дома будут охраняться сотрудниками полиции, муниципальной стражей и силами самообороны.

В Госдуме рассказали, как Россия ответит на удары по ее территории

Россия будет отвечать ударами возмездия на любые атаки по ее территории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Таким образом он ответил на призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российским территориям. Слуцкий добавил, что если коллективный Запад откликнется на этот призыв, то Москва точно будет знать имена людей, провоцирующих начало третьей мировой войны.

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