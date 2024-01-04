Переданные Киеву танки Abrams исчезли на Украине Forbes: переданные Киеву танки Abrams не видели с момента прибытия

Фото: МО Украины

С момента прибытия на Украину танки Abrams будто исчезли, сообщает журнал Forbes. Аналитики отметили, что они нигде не были замечены, неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.

Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков, — подчеркнули авторы материала.

Эксперты подчеркнули, что Киев должен заняться усилением брони этих танков, где бы они ни были. Только так они смогут противостоять атакам российских дронов.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что танки Abrams и истребители F-16, которые США и Запад передали ВСУ, плохо приспособлены к современным конфликтам, морозам и распутице. Эксперт подчеркнул, что эти истребители и танки разрабатывались для войн прошлого столетия и локальных конфликтов, под благоприятные условия аэродромов Европы и США. Хрупкие детали могут просто развалиться в условиях украинских аэродромов, а на поле боя «будут хорошо вспыхивать», уточнил политолог.

Власти Украины ранее попросили у США предоставить новые вооружения, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk. В Киеве также надеются получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS.