Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания с НАТО Кулеба: совет Украина – НАТО проведет чрезвычайное заседание из-за обстрелов

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил в Twitter (X) о проведении чрезвычайного заседания совета Украина-НАТО в связи с обстрелами. Он отметил, что НАТО поддержало запрос Украины. Одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны Киева.

НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание совета Украина-НАТО в ответ на удары, — написал Кулеба.

Ранее Сикорский призвал снабдить Киев дальнобойными ракетами на фоне ударов ВС РФ по военным объектам Украины. Он добавил, что это может позволить ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России.

До этого главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов заявил, что Сикорский намерен разрешить сложности в отношениях с Украиной и Евросоюзом. По мнению эксперта, Москве не стоит ожидать потепления в отношениях с Варшавой, потому что Россия и ЕС находятся в состоянии острой конфронтации и «чем больше у них проблем, тем лучше РФ».

В декабре на закрытой сессии военной конференции представители Минобороны Украины передали властям США список необходимых вооружений, в том числе Киев запрашивал тактические ракеты ATACMS. Помимо этого, украинские власти все еще рассчитывают заполучить от Вашингтона дополнительные самолеты F-16, танки Abrams, боеприпасы и дроны.