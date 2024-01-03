В Польше потребовали снабдить Украину дальнобойными ракетами Глава МИД Польши Сикорский призвал дать Киеву ракеты большой дальности

Фото: Tytus Żmijewski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Радослав Сикорский

В Варшаве призвали снабдить Киев дальнобойными ракетами на фоне ударов ВС РФ по военным объектам Украины. Как заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Twitter (X), это позволит ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России.

Мы должны ответить на последнюю атаку на Украину <...> ужесточением санкций <...> и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры, — заявил Сикорский.

Ранее сообщалось, что власти США разрешили Вооруженным силам Украины самостоятельно определять дальность ударов с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам посла США на Украине Бриджит Бринк, Вашингтон планирует передать информацию о ракетных системах ВСУ в ближайшее время.

В декабре на закрытой сессии военной конференции представители Минобороны Украины передали властям США список необходимых вооружений, в том числе Киев запрашивал тактические ракеты ATACMS. Помимо этого, украинские власти все еще рассчитывают заполучить от Вашингтона дополнительные самолеты F-16, танки Abrams, боеприпасы и дроны.