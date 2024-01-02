США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS Посол Бринк: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США предоставили Вооруженным силам Украины полномочия самостоятельно определять дальность ударов, используя реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, американские власти планируют передать данные о РСЗО ВСУ в ближайшее время.

До этого не было информации о том, что Украина получит снаряды для HIMARS, способные поражать цели на расстоянии свыше 160 километров. Издание уточняет, что Украина уже имеет ракеты ATACMS, предназначенные для поражения объектов подобной дальности.

Ранее зампред комитета Верховной рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что декабрьский пакет помощи от США на $250 млн не поменяет ситуацию на поле боя. По мнению парламентария, такая поддержка позволит ВСУ лишь «продержаться еще некоторое время».

По словам Чернева, последний пакет помощи Вашингтона был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». Он констатировал, что этот небольшой объем помощи свидетельствует о наличии проблем с поддержкой Украины со стороны США.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что в 2023 году западные партнеры в три раза сократили поддержку Киева. Он указал, что на бюджетные нужды привлекли $42,5 млрд, что составило лишь треть от $120 млрд, поступивших от доноров в 2022 году.