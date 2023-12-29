В Раде не обрадовались новой помощи США Депутат Чернев: новый пакет помощи США Украине не изменит ситуацию по поле боя

Фото: МО Украины

Новый пакет помощи Украине со стороны США на сумму $250 млн не изменит ситуацию по поле боя, заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью американской газете Washington Post. По его словам, такая небольшая помощь является показателем проблем с поддержкой Киева со стороны Вашингтона.

[Пакет] предназначен лишь для того, чтобы продержаться еще некоторое время, но он не способен изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу или даже позволить нам эффективно сопротивляться, — сказал Чернев.

По его словам, на Украине считают эти трудности временными и они будут вскоре решены. Чернев предупредил, что продолжение поддержки со стороны США является единственным фактором, от которого зависит, как долго продлится конфликт и чем закончится.

В наступающем году россияне наиболее определенно рассчитывают на то, что поддержка Украины со стороны США уменьшится и они смогут добиться своей цели, — отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.

23 декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. В бюджете зарезервированы $800 млн на содействие Украине. При этом большую часть помощи Киеву Вашингтон запросил отдельным документом. Он в настоящее время находится на рассмотрении конгресса.