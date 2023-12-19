Шойгу рассказал, как изменилось качество российской техники в зоне СВО Шойгу заявил о повышении качества и надежности российских вооружений в зоне СВО

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Вооруженные силы России повысили качество и надежность вооружений, применяемых в зоне проведения специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании ведомства. По его словам, благодаря комплексному применению систем ПВО армии удалось улучшить оперативность реагирования на угрозы и дальность поражения целей.

Шойгу подчеркнул, что за год вооруженные силы страны подготовили более 1,7 тысячи расчетов БПЛА и свыше 1,5 тысячи операторов FPV-дронов. Военно-морской флот страны пополнился четырьмя современными многоцелевыми подводными лодками, также было получено восемь надводных кораблей. Воздушно-космические силы РФ получили 237 самолетов и вертолетов. Все российские вооружения прошли жесткую проверку в условиях СВО и показали свое превосходство над иностранными образцами, отметил министр.

По данным министра, за последний год сухопутные войска получили 1,5 тысячи новых и модернизированных танков, а также 2,5 тысячи БМП и бронетранспортеров. Ежедневно в группировки войск доставляется до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива, подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что роль российской ядерной триады значительно возросла. До конца 2023 года ее дополнят 15 стратегическими ракетными комплексами «Ярс», что позволит обеспечить более надежный стратегический баланс сил.