Путин заявил о возросшей роли российской ядерной триады

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Владимир Путин

Роль российской ядерной триады в текущих условиях значительно возросла, что создает необходимость в поддержании ее готовности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Министерства обороны РФ. По его словам, именно ядерная триада обеспечивает стратегический баланс сил. В дальнейшем правительство России намерено нарастить ее возможности, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что до конца текущего года на службу заступят 15 стратегических ракетных комплексов «Ярс». Космический компонент государственной программы разработки вооружений, по словам президента, уже реализован на 95%, а морской компонент — на 100%.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что уровень ядерной триады России позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание потенциального противника. По его словам, уровень современности вооружений был успешно доведен до 95%.

Как сообщалось ранее, Ясненское ракетное соединение, базирующееся в Оренбургской области, прошло процедуру перевооружения. По данным Министерства обороны РФ, оно получило ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальную баллистическую ракету загрузили в специальную шахту с помощью гидравлического механизма. В оборонном ведомстве России подчеркнули, что модернизация вооружений позволит повысить боевые возможности стратегических ядерных сил государства.