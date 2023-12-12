Эксперт рассказал, чем вредны для России перестановки в руководстве Польши Политолог Лукьянов: Польша помирится с Киевом и ЕС, и это вредно для России

Фото: president.gov.ua

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен разрешить сложности в отношениях с Украиной и Евросоюзом, рассказал NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, Москве не стоит ожидать потепления в отношениях с Варшавой, потому что Россия и ЕС находятся в состоянии острой конфронтации и «чем больше у них проблем, тем лучше на РФ».

Изменения затронут отношения Польши и Украины, которые сильно осложнились в последнее время. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск и Сикорский намереваются эти сложности хотя бы частично разрешить, хотя есть объективные проблемы. Также изменения затронут отношения Польши с Евросоюзом, ведь кабмин Туска настроен на сотрудничество с Брюсселем. Поэтому Варшава не будет выступать смутьяном внутри ЕС. Это хуже для России, поскольку мы с Евросоюзом находимся в состоянии острой конфронтации, а чем больше у них проблем — тем для нас лучше, — заявил Лукьянов.

Также политолог отметил, что позиция нынешнего правительства Польши в вопросе отношений с РФ не отличается от мнения предыдущего.

Отношения у России и Польши фактически отсутствуют. Предыдущее правительство партии «Право и справедливость» (ПиС), хотя идейно отличалось от кабмина Туска, касательно России имело ту же самую позицию. Нам не стоит ждать никаких изменений. Взаимный отзыв послов или разрыв дипломатических отношений между Польшей и Россией не имеет смысла, кроме символического. Кроме того, этого не произошло во время правления председателя ПиС Ярослава Качиньского, который больше склонен к театральности, чем Туск, — сказал Лукьянов.

Во вторник Туск представил в Сейме кандидатов на посты в своем правительстве. Главой МИД Туск предложил назначить Сикорского, который уже занимал этот пост во времена предыдущего правления Туска.

Ранее политолог-международник Станислав Стремидловский рассказал NEWS.ru, что Туск и его правительство попытаются погасить конфликты в отношениях с Украиной. По его мнению, разрешение на проезд украинских фур через границу Польши говорит об изменении политики польского кабмина. Политолог отметил, что новое правительство — проевропейское. Варшава будет ориентироваться на политику ЕС в отношении России, на действия Брюсселя и Берлина.