В Госдуме рассказали, как Россия ответит на удары по ее территории Слуцкий: Россия будет отвечать ударами возмездия на атаки ее территорий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия будет отвечать ударами возмездия на любые атаки по ее территории, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Таким образом он ответил на призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российским территориям.

На каждый удар будем отвечать ударами возмездия, — написал парламентарий.

Он отметил, что, если коллективный Запад откликнется на этот призыв, то Москва точно будет знать имена людей, провоцирующих начало третьей мировой войны. Депутат подчеркнул, что западные политики, «вооружающие укрохунту», ответственны за гибель российских детей в Белгороде в конце декабря и обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. Однако, по словам Слуцкого, об этом они предпочитают не упоминать.

Идею передачи Украине дальнобойных ракет Сикорский высказал ранее в соцсетях. Он пояснил, что это позволит ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России. До этого аналогичным образом высказался его заместитель Владислав Теофил Бартошевский. Он указал, что сегодня ВСУ не могут на равных вести противостояние с ВС РФ и если Киев не получит такие ракеты, то это при ведет к его поражению в конфликте.

С похожей инициативой выступили двое депутатов бундестага ФРГ — Антон Хофрайтер и Норберт Реттген. Они призвали главу Минобороны страны Бориса Писториуса убедить канцлера Олафа Шольца в необходимости снабдить Киев дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.