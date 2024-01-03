Разыскиваемую за крупное мошенничество россиянку задержали в Аргентине

Фото: Policía Federal Argentina

В Аргентине полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по подозрению в совершении крупного мошенничества на родине, сообщает газета La Naciоn. Вопрос о ее экстрадиции в Россию будет решаться в суде.

У 37-летней женщины был международный ордер на арест. Ее разыскивало российское правосудие, поскольку она совершила серию афер на $2 млн. Сегодня она была арестована в районе Кабальито (пригород Буэнос-Айреса — NEWS.ru) детективами Федеральной полиции Аргентины, — говорится в публикации.

По данным издания, россиянка приехала в Аргентину в начале 2023 года вместе с мужем, дочерью и свекровью. Каждые два месяца семья меняла место жительства, чтобы не опасть в поле зрения правоохранительных органов. За время пребывания в стране Авдюхина через подставных лиц вложила свои средства в недвижимость.

Согласно информации аргентинской полиции, Авдюхина в сентябре-декабре 2022 года возглавляла в России компанию по работе с недвижимостью. Она разработала схему, с помощью которой присвоила средства части клиентов, а затем покинула Россию.

В октябре гражданин России, объявленный в розыск по линии Интерпола, был задержан в Молдавии. По данным пресс-служба Пограничной полиции республики, он подозревается в причастности к террористической деятельности. В погранполиции уточнили, что россиянин въехал на территорию Молдавии через приднестровский участок границы.