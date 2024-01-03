В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Депутаты бундестага призвали передать Украине крылатые ракеты Taurus

Фото: Boevaya mashina/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Депутаты бундестага призвали власти ФРГ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для защиты от атак ВС России, сообщает Funke. По их словам, глава Минобороны Германии Борис Писториус должен убедить канцлера Олафа Шольца в необходимости такого шага.

За поставку Киеву ракет Taurus высказались глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Реттген. Они отметили, что Германия уже многое сделала для Украины в сфере ПВО, но Берлину следует сделать еще больше.

Украине срочно нужны Taurus, чтобы иметь возможность защититься от атак России, — заявили немецкие парламентарии.

Ранее похожим образом высказался в соцсетях глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он пояснил, что ВСУ, имея ракеты большой дальности, смогут уничтожать стартовые площадки и командные центры в России и тем самым предотвращать удары ВС РФ.

До него о необходимости поставок ВСУ дальнобойных ракет для ударов по территории России заявил замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский. Он пояснил, что сегодня ВСУ не могут на равных вести противостояние с ВС РФ и если Киев не получит такие ракеты, то это при ведет к его поражению в конфликте.