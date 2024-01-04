Кулеба рассказал о плане «Б» Киева на случай дефицита военной помощи Кулеба: у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи Запада

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Киева нет «плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба интервью CNN. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане «А».

У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — ответил Кулеба на вопрос по поводу действий Киева в случае, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнеры в 2023 году в три раза сократили поддержку Киева. Глава ведомства уточнил, что союзники передали в 2023 году $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м $120 млрд.

Обозреватель Telegraph Роберт Кларк до этого заявил, что Запад может перестанет помогать Украине из-за успехов России. По его словам, западные политики начинают сигнализировать о «недостатке терпения», а также об «отсутствии военной и экономической помощи для Киева».

Издание The Times со ссылкой на британских министров ранее сообщало, что 2024 год не принесет успехов Украине в зоне специальной военной операции. Чиновники уверены, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. По информации издания, Великобритания и другие страны Европы начали разрабатывать механизм, благодаря которому они смогут продолжать помогать Украине без помощи США.