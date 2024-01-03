Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 248 солдат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С подконтрольной Киеву территории на родину возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сказано в сообщении Минобороны.

23 декабря военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на украино-российской границе впервые состоялся обмен письмами и посылками для пленных. Он опубликовал фото с места обмена. На кадрах видно, что процесс сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Факт обмена подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не возражает против обмена пленными с Украиной при участии Международного комитета Красного Креста. По его словам, по этому вопросу ведутся консультации. Вершинин сообщил, что офисы МККК в Донбассе тесно сотрудничают с местными властями и представителями российского Красного Креста в регионе. Он отметил, что Москва приветствует содействие организации решению гуманитарных проблем в Донецке и Луганске.