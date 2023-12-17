В МИД России допустили обмен пленными с Украиной при содействии МККК Вершинин: Россия допускает обмен пленными с Украиной при содействии МККК

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Российская сторона не возражает против обмена пленными с Украиной при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит РИА Новости, по этому вопросу ведутся консультации.

Мы знаем, в чем заключается мандат МККК. Мы видим их усилия быть полезными. Мы ценим эти усилия. Естественно, такие обмены имеют место. В том числе есть контакты с помощью МККК, — цитирует агентство дипломата.

Вершинин сообщил, что офисы МККК в Донбассе тесно сотрудничают с местными властями и представителями российского Красного Креста в регионе. Он отметил, что Москва приветствует содействие организации решению гуманитарных проблем в Донецке и Луганске.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными. Он пояснил, что эта работа не анонсируется, поскольку «требует тишины». Посол добавил, что на настроения властей в Киеве влияют как политические факторы, так и ситуация на фронте.