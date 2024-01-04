На Украине предложили устроить лотерею с мобилизацией Экс-министр Милованов: мобилизацию украинцев нужно проводить при помощи лотереи

Фото: МО Украины

Мобилизация украинцев в ряды ВСУ может проводиться с помощью жеребьевки или лотереи, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик предложил использовать метод случайных чисел.

Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации, — предложил экс-чиновник.

Милованов отметил, что эту идею поддерживают большинство его подписчиков. Они уверены, что это единственно правильный подход к мобилизации, пояснил бывший министр.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По словам политика, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева». Более того — украинские СМИ до сих пор в вопросе мобилизации озвучивают не необходимость пополнения личного состава, а выясняют, каким образом помочь уклонистам избежать призыва в армию, резюмировал Тука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация продолжится, хотят того украинцы или нет. По словам главы государства, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, кроме как защищать свою страну, пусть даже идея мобилизации не пользуется успехом в обществе.