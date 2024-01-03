ВС РФ наступают под Купянском и Артемовском: новости СВО на вечер 3 января Сладков заявил, что ВСУ находятся в агонии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что ВСУ атаковали Белгород, потому что находятся в агонии перед окончанием боевых действий. Он предположил, что Киев таким образом попытался предотвратить наступательную активность российской армии в новогодние праздники.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 3 января, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор Руденко объяснил обстрелы ВСУ Белгорода и Донецка

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что Украиной правят шоумены. По его словам, они прекрасно умеют создавать иллюзию, что «ВСУ еще что-то могут». Руденко высказал мнение, что обстрелы ВСУ Белгорода и Донецка можно назвать последней соломинкой, отделяющей Украину от паники и хаоса.

Военкор добавил, что эти обстрелы подают в Киеве как крупную победу. Однако это даже «не комариный укус» в масштабах СВО. Руденко подчеркнул, что пока украинское общество будет регулярно «подкармливаться кровью русских людей, оно будет способно воевать за своих кукловодов».

Потери ВСУ на Донецком направлении составили более 310 военнослужащих

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 310 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Фото: МО Украины

Украинская армия потеряла до 90 солдат на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении военнослужащие группировки «Центр» уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны. Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту ВСУ. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих.

На Купянском направлении уничтожены три «Леопарда-2»

Подразделения группировки войск «Запад» отразили на Купянском направлении шесть контратак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме этого, в районе населенного пункта Терны военнослужащие 20-й общевойсковой армии с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили три танка «Леопард-2».

Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении ВС России под Купянском и Артемовском

Армия России продолжает проводить активные наступательные действия под Купянском и на Краснолиманском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он добавил, что в этих районах сложилось тяжелое положение для армии Украины. На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и атаки на Купянск. ВС РФ также пытаются наступать в направлении населенного пункта Часов Яр, отметил Сырский.

В Польше призвали передать Украине дальнобойные ракеты

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал в Twitter (X) передать Киеву дальнобойные ракеты на фоне ударов ВС РФ по военным объектам Украины. По его мнению, это позволит ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России.

Более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу

Ежедневно более полутора тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу, сообщило Минобороны России. В 2023-м были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцы. В 2022 и 2023 годах более 650 тысяч военных получили боевой опыт в ходе спецоперации, отметили в оборонном ведомстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погибшего в зоне СВО экс-начальника УМВД Екатеринбурга наградили посмертно

Бывший начальник Управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции», рассказала его адвокат Ольга Кезик. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

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