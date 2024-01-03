В ДНР рассказали, какую плату Бандера взял за «возвращение» на Украину Ходаковский: все меньше людей готовы отдавать жизнь за Украину

Фото: МО Украины

Самая болезненная атака в ходе боевых действий наносится не по тыловой структуре, а на человеческий ресурс, заявил замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский, комментируя ситуацию на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что, чем больше денег и вооружения поступает воюющему государству извне, тем меньше людей будут готовы за него умирать. По его мнению, именно такую цену заплатил Киев за «возвращение» Бандеры.

Если помощь деньгами может поступать извне, то умирать за тебя большого числа желающих не найдется: твои мысли и идеи — твоя и плата за их реализацию. Похоже, Бандера за свое возвращение взял такую плату, что конец породившей и возродившей его «нации» уже сегодня читаем невооруженным взглядом. Что же, бесы только притворяются благодетелями, — написал он.

Ходаковский ранее заявил, что любые «побочные эффекты» боевых действий на Украине оправдает победа России, и чем скорее она произойдет, тем меньше последствий «придется пожинать». По его мнению, одним из таких «побочных эффектов» является убийство отца журналиста Владимира Легойды.

До этого Ходаковский сказал, что большую часть населения Украины вели на поводу в конкретно заданном направлении. Поводырем, по его словам, выступил крупный бизнес, который устремил свои «политические взоры» туда, где у него концентрировались бизнес-интересы.