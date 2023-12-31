«Все оправдает победа»: Ходаковский об убийстве Легойды помилованным зэком Ходаковский назвал убийство Легойды побочным эффектом конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Любые «побочные эффекты» боевых действий на Украине оправдает победа России, и чем скорее она произойдет, тем меньше последствий «придется пожинать», высказал мнение в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский. По его мнению, одним из таких «побочных эффектов» является убийство отца журналиста Владимира Легойды.

Гибель отца моего друга от рук подонка, освобожденного из колонии для участия в боевых действиях и бежавшего с фронта, — это одно из следствий. <...> Сколько таких «эффектов» уже обнаружило себя и сколько еще обнаружит — трудно будет сосчитать. Но одно очевидно: все оправдает победа, — написал Ходаковский.

Он отметил, что санкции Запада и возникающие вследствие их введения нагрузки являются наименьшими последствиями, с которыми приходится сталкиваться.

29 декабря в подмосковном Видном был найден труп 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Труп нашли в овраге возле дороги, криминалисты пришли к выводу, что мужчина стал жертвой нападения, когда гулял с внуком. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в преступлении — 25-летнего местного жителя, им оказался Адам Щербаков.

Задержанный был ранее осужден за разбой на девять лет, но вступил в ЧВК и был амнистирован. «Коммерсант» писал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина сбежал из зоны проведения СВО. Ему предъявлены обвинения по трем статьям — в убийстве из корыстных побуждений, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое.