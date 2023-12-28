Ходаковский рассказал, кто виноват в упадке на Украине Ходаковский обвинил крупный бизнес в проблемах на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большую часть населения Украины вели на поводу в конкретно заданном направлении, пишет в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский. Поводырем, по его словам, выступил крупный бизнес, который устремил свои «политические взоры» туда, где у него концентрировались бизнес-интересы.

Где у кого сконцентрировались бизнес-интересы — туда устремлялись и их политические взоры. Может, кому-то покажется совпадением, но к моменту подписания Януковичем (экс-президент Украины Виктор Янукович. — NEWS.ru) протоколов о евроинтеграции его сын стал практически монополистом в поставках в Европу дефицитных сортов угля и вывел этот бизнес на доминирующий уровень, — пишет Ходаковский.

Он объяснил, что привел в пример Януковича как наиболее пророссийского политика. Таким образом, по словам Ходаковского, он хотел подчеркнуть, что остальным крупным игрокам стремление к Западу было свойственно в большей степени. И у них в руках были СМИ, политические площадки и возможность воздействовать на общество, пояснил замглавы Росгвардии.

Имея узкие бизнес-интересы, украинская элита стала формировать в обществе настроения, которые помогали бы ей решать свои прозаичные задачи. Запад поощрял стремление украинской элиты, постепенно сжимая хватку вокруг ее золотых тестикул, — отметил он.

Националисты, по его словам, пребывали в меньшинстве. Они были интересны всем силам как инструмент «обрезания общей корневой системы с Россией». Без этого, считает Ходаковский, дрейф в сторону Запада был бы невозможен.

Даже упомянутый Янукович подкармливал националистическую партию «Свобода» для использования ее в играх с Россией, — подчеркивает офицер.

Ранее Ходаковский назвал Россию хирургом, вынужденным лечить тяжелое заболевание. Происходящее на Украине он сравнил с раковой опухолью, прогрессирующей после вскрытия. РФ, считает он, своими действиями катализировала процессы, которые уже развивались и все равно привели бы к наблюдаемому результату.