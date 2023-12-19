«Мы не наблюдатели, а рука хирурга»: Ходаковский о ситуации на Украине Ходаковский сравнил Россию с хирургом в ситуации на Украине

Фото: МО РФ

Россия в ситуации с Украиной — хирург, вынужденный лечить тяжелое заболевание, пишет в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. Происходящее на Украине он сравнивает с раковой опухолью, прогрессирующей после вскрытия. РФ, считает он, своими действиями катализировала процессы, которые уже развивались и все равно привели бы к наблюдаемому результату.

Не знаю, насколько это обоснованно с медицинской точки зрения, но в народе говорят, что раковая опухоль после вскрытия начинает резко прогрессировать. Мы не наблюдатели, а скорее рука хирурга, и своими действиями мы катализировали те процессы, которые развивались со своей скоростью и все равно привели бы к наблюдаемому результату, — пишет он.

По словам Ходаковского, у России теперь нет выбора, а у ситуации есть только два вероятных исхода: либо оперативное вмешательство пройдет успешно, либо больной умрет.

Ранее Ходаковский выразил уверенность, что Украина больше не будет находиться в своих прежних границах. На это указывает и то, что за разговорами о финансовой помощи из поля зрения уходит факт потери Украиной части территорий. По его словам, при осознании этого Киеву становится сложно мотивировать бойцов, поэтому единственное, на что остается надеяться, — это развал России.