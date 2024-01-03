В Минобороны России рассказали о темпах приема на военную службу МО РФ: более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ежедневно более 1500 россиян пишут заявления о приеме на военную службу, сообщило Минобороны России. При этом за 2023 год набрано 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев.

Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу, - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило, что в 2023 году в ВС РФ было набрано 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. В 2022 и 2023 годах более 650 тысяч военнослужащих получили боевой опыт в ходе спецоперации, резюмировали в Минобороны.

Ранее в министерстве рассказали, что число россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Из них 3,6% никогда не служили в армии. По данным ведомства, 33 тысячи призванных на службу лиц прибыли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки.

Также сообщалось, что более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту. По информации военного ведомства, более 40 тысяч человек приняли участие в специальной военной операции на Украине в составе отрядов БАРС. В Минобороны также описали средний портрет мобилизованного гражданина: это мужчина в возрасте 35 лет со средним и средним специальным образованием. Известно, что высшее образование из всех мобилизованных имеется у 7% россиян.