Прилет «Кинжала» по Киеву попал на видео «Милитарист»: камеры зафиксировали удар ракеты «Кинжал» по цели в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Какой объект был поражен, не уточняется.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» тогда сообщил, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным канала, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31.

До этого масштабная воздушная тревога звучала на Украине 29 декабря почти три часа. Как заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“», — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.