«Столько мы еще не видели»: на Украине оценили последствия воздушной атаки Спикер ВС Украины Игнат: ВС РФ запустили все виды ракет, кроме «Калибров»

Фото: ГСЧС Украины

На Украине отменили масштабную воздушную тревогу, которая длилась почти три часа. Как сообщил «Стране.ua» спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“» — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели, — заявил Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Россия 29 декабря выпустила по Украине около 110 ракет. По его словам, большая часть из них была сбита.

Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 декабря, в Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.